E

n Estados Unidos (EU) está ocurriendo algo nuevo y profundo , observó James Petras a mediados de junio desde CX36 Radio Centenario, en Montevideo, Uruguay. El notable sociólogo, quien junto con Henry Velmeyer nos ofrecen sólidos libros sobre el capitalismo extractivista y bien hilvanados ensayos ante la ofensiva ideológica del “globalismo pop“ bajo auspicio de las grandes corporaciones, hace notar que mientras los cuerpos policiales dedicados al cumplimiento de la ley en EU siguen matando-linchando a afroestadunidenses con impunidad , se han gestado grandes movilizaciones generalmente pacíficas y enérgicas como respuesta de que el pueblo no aguanta más. Y cuando la policía mata ahora hay siempre grandes brotes de protestas, que están forzando a la policía a cambiar su política, las finanzas, el reclutamiento y todo lo demás. Es un gran cambio que está en curso .

Bajo presión popular se da de baja a dirigentes policiales, incidiendo sobre la composición de reclutamiento en las escuelas de policías , enfatizó Petras significativamente: (E)so que está pasando en casi todos los Estados de la unión no es un cambio en incrementos, no es un cambio local, es nacional y está generalizando las demandas. Es algo que no hemos visto, ni en los años 60, ni anteriormente. Es algo nuevo y profundo . Tiene razón. Y eso incluye el tipo de relaciones viciadas y muy riesgosas en tiempos del nacionaltrumpismo entre sus cuerpos policiales y agrupaciones ultraderechistas, racistas y supremacistas. Es amenaza a la paz social y estabilidad político electoral de EU.

El fenómeno, bien detectado y calibrado, ya impacta al vasto electorado que estará manifestándose en la elección presidencial del 3 de noviembre de 2020, en la que, ante su desplome en las encuestas, ya Trump anticipa fraude, perfilándose un escenario post-electoral bastante complejo ya que ahora es necesario revisar al detalle el uso electorero de los asesinatos contra afroestadunidenses gestados a partir de vínculos de oficiales policiacos supuestamente a cargo del cumplimiento de la ley, con grupos de violencia racial criminal, de milicias armadas hasta los dientes, que operan desde plataformas policiales. Pero que ahora tienen su candidato desde una Casa Blanca que ve bien a neonazis y supremacistas blancos.