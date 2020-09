El Poder Legislativo debe realizar un ajuste y hacer un presupuesto más digno. Nosotros representamos 21 por ciento de la población, y al INPI se le está destinando 0.5 por ciento, y al presupuesto transversal 1.5 por ciento .

Consideró que lo propuesto por el Poder Ejecutivo federal no refleja cómo se va a ayudar a los pueblos indígenas después de la pandemia de Covid-19. Ahora, la economía en los pueblos indígenas está destrozada a causa del coronavirus y las implicaciones sanitarias y económicas.

No se ve un presupuesto que contemple situaciones de pospandemia; se esperaría en 2021 un presupuesto más digno, después de enfrentar este infierno .