Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de septiembre de 2020, p. 5

Los ingresos presupuestarios estimados por el gobierno federal para el próximo año ascienden a 5 billones 539 mil millones de pesos, monto 3 por ciento menor –descontada la inflación– respecto de 2020.

En 2021, el déficit presupuestario (diferencia entre ingreso y gasto) será de 718.2 mil millones de pesos, equivalente a 2.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos 2021, presentada este martes por el Ejecutivo al Congreso.

Los ingresos petroleros de 2021 serán de casi 936 mil 765 millones de pesos, monto 8.3 por ciento menor al aprobado para 2020, de acuerdo con el documento.

Los ingresos no petroleros, que incluyen los cobrados a la renta y al consumo, entre otros, serán de 4 billones 602 mil 181 millones de pesos, 1.9 por ciento menores a los de este año.

Del total de ingresos previstos para 2021, 16.9 por ciento son de origen petrolero y la diferencia, 83.1 por ciento, no petroleros. De la aportación de los no petroleros a los ingresos presupuestarios totales, 67.5 por ciento son recursos del gobierno federal, tributarios y no tributarios; y los que se espera generen los organismos y empresas (IMSS, Issste y CFE) representan 15 por ciento.