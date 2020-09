E

n un escenario más que complicado, en el que prevalecen dos crisis paralelas: sanitaria y económica, para 2021 el gobierno federal dará prioridad a tres sectores fundamentales sin descobijar a los demás: sistema de salud, empleo y crecimiento del producto interno bruto y reducción de la pobreza.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apareció ayer para poner a la consideración del Legislativo el paquete económico 2021 (iniciativa de Ley de Ingresos, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, miscelánea fiscal y Criterios de Política Económica) elaborado por el Ejecutivo mexicano.

Según Hacienda, el proyecto presupuestal para 2021 está construido sobre los criterios de no aumentar impuestos, sino sólo ajustarlos por inflación, fortaleciendo las fuentes de ingresos y los mecanismos de fiscalización; garantizar el uso prudente de la deuda pública, con un nivel de endeudamiento responsable que favorezca la estabilidad macroeconómica; aumentar la eficiencia y efectividad del gasto público, con prioridad a la inversión pública en salud e infraestructura, y blindar la red social de protección, la seguridad pública y otros conceptos como educación y cultura, además de promover un gasto público austero .

Por el lado de los ingresos, explicó que no se propone crear más impuestos, ni incrementar tasas de los impuestos vigentes, salvo ajustes por inflación. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021 contiene una serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento en el pago de los impuestos existentes y en cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. Para el próximo año se estiman ingresos presupuestarios menores en términos reales en 3 por ciento respecto de los estimados en 2020, pero mayores en 6.4 por ciento en términos reales a los previstos al cierre, excluyendo los no tributarios no recurrentes, que capturan el uso de recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia sanitaria y económica .