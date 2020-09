E

n términos tácticos le sería más favorable al morenamlismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contraviniera al Instituto Nacional Electoral (INE) y diera registro al proyecto de partido denominado México Libre. Para efectos netamente comiciales, la llamada Cuarta Transformación y sus candidatos en busca de cargos públicos en 2021 tendrían mejores expectativas de triunfo si la oposición llegara dividida a las urnas, así fuera poca la resta que hiciera el grupo encabezado por Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Con registro otorgado en la segunda y definitiva instancia por el TEPJF, el felimargarismo tendría que ir en solitario a las elecciones del año en puerta, pues la ley obliga a que las organizaciones debutantes se ganen por sí mismas su lugar, sin hacer alianza con ningún otro partido, a sabiendas de que si no alcanzaran el 3 por ciento de la votación relacionada con los poderes Ejecutivo o Legislativo se les cancelaría el registro.

Así fue el primer asomo formal de Morena a las boletas en las elecciones intermedias de junio de 2015, cuando logró un porcentaje nacional de votos de 8.37, con un reparto disparejo de su fuerza en los estados, una presencia consolidada en la Ciudad de México y un resultado final que le significó ser la cuarta fuerza electoral del país, ya en un proceso de crecimiento nacional que fue desfondando al PRD y que tres años después le llevaría a una victoria arrolladora no sólo por cuanto a la Presidencia de la República.

Pareciera difícil que México Libre, en caso de que el tribunal le otorgara registro, superara la hazaña de Morena, pero también parecería difícil que no consiguiera cuando menos el 3 por ciento básico para no perder el registro. Los votos que consiguiera serían sustraídos al paquete opositor que en un porcentaje de distritos federales y de elecciones locales pretenden armar PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (aunque el coordinador nacional de este partido, el alfarista Clemente Castañeda, ha asegurado que MC no hará ninguna alianza, declaración que más adelante podría ser corregida). En el porcentaje, mayoritario, de distritos federales y elecciones locales en que los partidos vayan sin alianzas, México Libre afectaría en particular la cosecha de votos del panismo.