Después del anuncio del gobierno del aumento salarial, la protesta se intensificó y el vocero policial Mariano Alderete agregó otras demandas, entre ellas que no haya más persecución contra la policía , advirtiendo que no van a negociar nada.

Nadie ignora que policías de la provincia de Buenos Aires y otros del interior son investigados por el aumento de los delitos por maltrato y torturas, también por suicidios en las comisarías y de casos como la desaparición y muerte de jóvenes, como sucedió con Facundo Astudillo Castro, quien desapareció cerca de Bahía Blanca, y cuyo cadáver fue encontrado cien días después.

El ex director de Página/12 Ernesto Tiffemberg advierte la mano opositora en esta situación y mencionó al ex ministro de Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, quien salió ahora a tratar de ganarse a los descontentos, y a la ex diputada Elisa Carrió que reapareció con un discurso delirante llamando a la resistencia nacional , ante lo que mencionó como el golpe que Cristina (Fernández de) Kirchner lleva adelante contra Alberto Fernández y a encomendarle a la Corte Suprema que resuelva la situación.

También cita el analista una oleada de tomas de tierra en el conurbano que sucedieron en estos días, que si bien son efectos de la crisis, es evidente que son manejados por punteros de la oposición.

Esto y las manifestaciones anticuarentena no muy importantes pero ruidosas e ilegales , así como la flexibilización decretada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el peor momento, disparó en forma significativa los contagios junto a otros hechos similares que advierten sobre la ofensiva desestabilizadora que siembra incertidumbre en medio de la crítica situación sanitaria.