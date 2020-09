Juan Ibarra

En Lyon, Francia, el Museo de los Tejidos (Musée des Tissus), albergará la exposición Vivienne Westwood. Art, Mode et Subversion, consagrada a la diseñadora de modas británica. Se trata de una retrospectiva que va de la etapa punk de Westwood a su más reciente faceta de activista.

La muestra, formada por más de 200 piezas entre accesorios, prendas, dibujos y diseños de las diversas etapas creativas en la vida de Vivienne; forma parte de la colección privada de Lee Price, un británico radicado en Lyon, Francia, que durante más de 30 años ha reunido obras de Westwood.

Aunque en los pasados años se ha acentuado, el activismo de Vivienne no es reciente. Desde la moda, la diseñadora se ha preocupado por causas como el cambio climático y la libertad de expresión. En la década de los 70, comenzó junto a Malcolm McLaren a diseñar camisetas con mensajes provocativos, lo que los llevó a ser perseguidos bajo cargos de obscenidad.

Su respuesta fue cambiar la marca para producir imágenes incluso más crudas. En 1974 su tienda fue renombrada Sex, con el slogan ropa de látex para la oficina . Más tarde, los Sex Pistol’s, administrados por McLaren, alcanzaron gran éxito. Sus diseños con correas y cierres se convirtieron en la estética de lo que los medios llamaron punk rock. Sin embargo, cuando el punk fue absorbido por la industria, Westwood perdió el interés.

Esta semana Vivienne Westwood exigió la libertad de Julian Assange. El día del juicio para extraditar al australiano de Reino Unido a Estados Unidos, la británica convocó a una protesta frente al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido como el Old Bailey.

Fuera de la corte británica, manifestantes con pancartas y mascarillas con la leyenda True punk o justicia , pedían no extraditar a Assange.