Aunque Pumas es el único equipo invicto en el Guardianes 2020, los auriazules no se confían de su buena racha, pues están conscientes de que para llegar a la liguilla deben ir paso a paso , aseguró el mediocampista Erik Lira.

El volante de 20 años se desarrolló en las fuerzas básicas de Pumas; sin embargo, en 2018 fue transferido al Necaxa como parte del pago por el delantero paraguayo Carlos González, y hoy en día está a préstamo con opción a compra con el cuadro felino, con el cual se ha ganado la titularidad en este semestre al dejar en la banca a elementos como Andrés Iniestra y Juan Pablo Vigón.

Al respecto, Lira aseguró que se ha ganado el puesto trabajando al máximo. La competencia interna es muy fuerte, pero los compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado bastante. Matarse en cada entrenamiento, en el partido estar muy bien concentrado y hacer lo todo que me indican, es lo que me ha ayudado .

Finalmente, el volante confió en que los universitarios podrán mantener el invicto hoy, cuando visiten a Santos Laguna para disputar el duelo correspondiente a la fecha nueve de la Liga Mx.