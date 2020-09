El especialista consideró que quizá de lo único que los humanos somos culpables es de no tomar conciencia de los riesgos que existen al entrar en contacto con los virus y de no estar haciendo caso de los consejos de los expertos; por eso es importante tomar medidas para el futuro .

Los virus no tienen conciencia, no son más que máquinas biológicas cuyas características les permiten ingresar a una célula y aprovecharse de ella; es una casualidad química que puedan estar dentro , explicó.

El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid participó el domingo en el Hay Festival Querétaro, en una charla a distancia con Ana Pais, en la cual opinó que no es lógico ni racional buscar culpables de la crisis sanitaria global, porque los virus no son los malos de la película.

Señaló que cree probable que pronto se conseguirá una vacuna eficiente: “Afirmarlo de manera rotunda debería ser una osadía, pero hay tanto esfuerzo que me parece factible. Las vacunas son una herramienta de precisión, el invento que más ha transformado de manera favorable a la humanidad, y normalmente tardan en llegar lustros o décadas.

“Si no llega la vacuna, quizá tengamos fármacos antivirales eficientes, lo cual no evitaría el contagio, pero curaría, y no nos quedaría más que seguir siendo prudentes y aprender a vivir de otra forma, que en el fondo no es tan complicado.