Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de septiembre de 2020, p. 4

Creo mucho en el alivio que significa el trabajo solito de la noche. Cuando uno se acuesta con una idea en la cabeza, de pronto hay una parte nuestra que se encarga de trabajarla por nosotros. Por la mañana uno se encuentra con la gana de escribir aquello, terminarlo o de alguna manera corresponder a esa inquietud. Uno busca su propia fórmula , expresó la poeta uruguaya Ida Vitale (Montevideo, 1923) al responder una pregunta del auditorio sobre su proceso creativo, en el conversatorio sostenido con Jesús Cañete Ochoa en el Hay Festival Digital Querétaro.

Para Vitale, su proceso para crear depende de la obra: Puede ser un poema que de alguna manera responda a una inquietud no sólo mía del momento, y puede implicar un proceso más lento, quizá, acomodarme yo al tema o el tema a mí .

En la plática de una hora (en la cual leyó varios poemas suyos, como Accidentes nocturnos y Sumas), la también ensayista y crítica literaria, quien estaba en Montevideo, abordó los temas planteados desde Madrid por el director del Festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá. Por ejemplo, a la pregunta ¿cómo imaginas el porvenir?, Vitale respondió que el porvenir inmediato será menos agradable. No sé si las personas van a lamentar estar fuera de circulación o se van a sentir muy felices de estar aisladas . Hay muchas situaciones incómodas , por lo que no pienso en el futuro, prefiero mirar al pasado en que no todo estuvo tan horrible y tuvo muchas cosas buenas .

Vitale se remitió a su estancia de 11 años en México (1964 a 1974) en calidad de exiliada y sus buenos recuerdos de Octavio Paz y sus revistas. ¿Qué se hace con los recuerdos, son una buena compañía? , quiso saber su interlocutor. A veces hay que escribirlos, pero en otras ocasiones hay que tener cuidado de no hacerlo , contestó la premio Cervantes 2018. Agregó que de tener que elegir una casa para confinarse por el Covid-19, la poeta optaría por la que tuvo en México, a la que ella y su esposo, Enrique Fierro, llamaban Shakespeare Palace, también título de su libro de memorias de esa estancia.

En cuanto a la condición de la mujer en la escritura, indicó que en general no hace literatura feminista: Trato de no hacer más subdivisiones en un mundo, que ya está tan subdividido. La sociedad al natural establece diferencias. El hombre tiene más posibilidades de actuación, de llegar a ser, por lo pronto se dedica más a la política que la mujer. El feminismo llegó a la sociedad por evolución .

En México hay mucha indiferencia hacia los indígenas; somos racistas contra nosotros mismos : Elena Poniatowska

Ángel Vargas

En su participación en el Hay Festival Digital Querétaro 2020, Elena Poniatowska afirmó que, aunque tiene 88 años, desea seguir escribiendo por lo menos dos décadas más.

Reafirmó, asimismo, su condición de periodista y escritora y aclaró que si bien hay quienes sólo la remiten a la matanza del 2 de octubre de 1968 en México por su libro La noche de Tlatelolco, cuenta con muchas obras más y sigue en activo, escribiendo.