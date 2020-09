Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de septiembre de 2020, p. 3

El Programa de Actividades Artísticas y Culturales 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue cancelado por un recorte presupuestal , afectando a más de 200 artistas que no han recibido respuesta de los encargados del área, informan representantes de dos de los 43 proyectos de música, teatro y danza seleccionados.

Mónica Álvarez, representante de Proyecto Teatro Solar, refiere a este diario que una de las empleadas de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial le indicó por teléfono, a finales de agosto, que todo el programa se canceló, pero hasta el momento no ha recibido un documento oficial ni ha podido comunicarse con la coordinadora de esa iniciativa.

La también actriz y productora estima que los artistas afectados son más de 200 en los diversos géneros teatrales, de música y danza incluidos en el programa que, según la convocatoria, intenta destacar proyectos de inclusión y temas de cultura mexicana como la Revolución, el Día de Muertos y la Navidad.

Reactivación prometida

En marzo pasado se difundieron las propuestas seleccionadas para presentarse en recintos de la SHCP. En abril fueron informados, relata Álvarez, de que la cartelera se reactivaría cuando se llegara al semáforo verde. En julio y agosto envió mensajes que a finales del mes pasado recibieron la respuesta informal de que todo lo que teníamos de la convocatoria se canceló .

Ricardo Reyes, de la compañía Ahuehuete Teatro, seleccionado con la obra El gran circo de la inclusión y el taller de Braille Punto, confirmó la versión. Tengo la conversación donde me dicen que hubo un recorte y ya no se van realizar los proyectos de esa convocatoria. Fue la única forma de saber lo que estaba sucediendo. Oficialmente no hay correo o algo más .

La Jornada intentó comunicarse a los números telefónicos de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la SHCP, así como al de una empleada de esa área. Nunca contestaron.