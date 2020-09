José Antonio Román

Periódico La Jornada

Martes 8 de septiembre de 2020, p. 15

Es una pésima noticia que se pretenda gobernar desde una visión de buenos y malos, de ricos y pobres, de conservadores y liberales, señaló el rector de la Universidad Iberoamericana (Uia), David Fernández Dávalos, quien también criticó la prolongada polarización de la sociedad mexicana.

Es una confrontación que no sólo no nos gusta; sino que, como sociólogo, percibo ideologizada, mentirosa y de extremo peligro: no propone en realidad nuevos caminos, sino que sólo amplía aún más la brecha y grieta sociales , dijo en su mensaje virtual, en el cual presentó su sexto y último informe de gestión al frente de esa casa de estudios.

El también religioso de la Compañía de Jesús –orden a la que está confiada la Uia– expuso también que la injusticia social, la pobreza, la exclusión, el sexismo, la desigualdad, la corrupción y la depredación del medio ambiente, son realidades lacerantes que interpelan a la sociedad en su conjunto.