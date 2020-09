De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 8 de septiembre de 2020

En el combate a la corrupción del gobierno, la verdad es esencial, pero también se deben desentrañar las mentiras , que son la resistencia a un cambio en el sistema político y social, coincidieron la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Irma Eréndira Sandoval; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell; la directora general de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla, y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión Jenaro Villamil.

Los funcionarios participaron en la conferencia virtual El retorno de lo público, convocada por la SFP. Ahí, Sandoval dijo que la piedra angular de la Cuarta Transformación es la restauración de lo público , luego de décadas en que los gobiernos neoliberales desmantelaron las capacidades del Estado, fusionaron intereses políticos con económicos y generaron saqueo y corrupción.