–Cualquiera de las dos opciones. Entiendo que hay mucho dolor y las víctimas de la violencia están, con razón, muy dolidas y tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma de hacerlo, lo más adecuado. La violencia no es el camino.

En su conferencia matutina, pidió a las mujeres que permanecen en el inmueble hablar con la presidenta de la institución, Rosario Piedra Ibarra, y dijo que si bien respeta todas las manifestaciones, no estoy de acuerdo con la violencia, con lo que hicieron a la pintura de Madero... Cómo me va a gustar verlo ultrajado. Nadie debe ser ofendido así, vilipendiado... el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador, un pro porfirista .

Defendió que Piedra Ibarra no sea una académica o integrante de la sociedad civil, mucho menos una conservadora. La que está de presidenta de la CNDH, como nunca había sucedido, que una víctima o familiar estuviese a cargo de la comisión, porque antes los que estaban eran puros simuladores al servicio del régimen autoritario .