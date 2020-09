in sorpresa, la derecha, que ya no puede manipular al país a su antojo, deja en bloque la Conferencia Nacional de Gobernadores, sin que esto pueda significar que habrá algún tipo de repercusiones serias o profundas en las diferentes formas de gobierno, es decir, entre la población.

Pero eso no es lo peor, el asunto es que ya no se podrá construir otra instancia de diálogo, aunque no estaría nada mal ir por una organización de solución de controversias, que tal vez sería más útil. En una de esas hasta la Secretaría de Gobernación podría hacer el trabajo.

En fin, que como es muy sabido, en época de elecciones todo escándalo abona, sólo que esto de la Conago, stricto sensu, no debería pasar más que como otro berrinche de la derecha que no perdona la pérdida de sus muy jugosas ganancias.

Desde luego, quien tiene la última palabra será la gente que mida con cabeza fría, alejada del ruido mediático, la importancia de ésta y otras medidas que adoptarán algunos gobernadores que se niegan a hacer cargo de su realidad.

Por eso, es mejor tener en cuenta que nada hay que temer frente al berrinche, y que nada será mejor, para medir qué han hecho los gobernantes, que echar una mirada a su entorno; ahí esta la verdad, en ningún otro lugar.

De pasadita

Respecto de la respuesta que se ha dado a la información sobre el salario del consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, habrá que decir que se nos explicó que había un cambio en el reglamento de ese consejo.

Pero hasta ahora no se nos ha mostrado ningún documento que ampare ese cambio. Reiteramos: no estamos en desacuerdo con que la gente devengue los dineros que por su trabajo merezca, pero que sea de manera legal, no es cosa de que quien preside sea rico o pobre, o de quien lo necesite o no, sino de un asunto que está normado por un reglamento que, en tal caso, debe cambiar para que sea justo. Nada más.

