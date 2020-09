T

odos los temas tratados en la extensa entrevista que nuestros compañeros de La Jornada hicieron al presidente López Obrador son muy interesantes, pero hay dos que tienen trascendencia política y económica.

1. Si Estados Unidos solicitara la extradición del ex presidente Felipe Calderón, México la concedería en atención a los acuerdos bilaterales establecidos , dijo. El expediente Genaro García Luna se está tramitando en la fiscalía de una corte neoyorquina, es un tema que ya hizo suyo el gobierno federal de Estados Unidos. Tiene que castigar a los responsables de haber introducido drogas a su territorio, que han causado un daño enorme a su población, especialmente los jóvenes. Es casi seguro que García Luna, para salvar la cadena perpetua en prisión, ya embarró a su jefe. No es necesario que se reanude el proceso, el gobierno puede pedir la detención y extradición de Calderón en cualquier momento. Es ese su destino casi inescapable, una celda en una prisión estadunidense, con uniforme naranja y grilletes en pies y manos. López Obrador no quiere mancharse las manos. Ya dijo que le perdona haber robado la elección de 2006, sólo que Calderón es muy soberbio. No deja de atacarlo todos los días, cuando bien podría pedir clemencia y tener el apoyo del gobierno mexicano. Es lo único que, quizá, podría aligerar lo que le espera.

2. Deuda pública. El pago de intereses de la deuda es uno de los factores determinantes de la política económica del país. López Obrador sólo contará con el presupuesto de cinco años para seis de gobierno porque uno completo se los comerán los intereses (es como si le descontaran un quinto de su quincena, aproximadamente). A menos de que la economía creciera a 4 por ciento anual, pero eso sería un milagro. Por eso no quiere contraer más deuda. Dijo en la entrevista: “Fue lo que hicieron, revisen cómo se han endeudado en Europa, ya no hablemos de Estados Unidos, porque esa es una circunstancia aparte; Japón, Alemania… O sea, se fueron a lo mismo, a la contratación de préstamos en cantidades desproporcionadas y a entregar dinero a corporaciones, arriba. Lo nuestro no fue así. Nosotros ahorramos, ajustamos el gasto para liberar fondos y metimos más apoyos abajo para que no se afectara el consumo. No se nos cayó el consumo, no hemos tenido una crisis de consumo, no tuvimos una crisis de inflación o carestía. Esto se pudo lograr –yo creo que ya pasamos lo peor– porque coincidió con que llegaron más remesas de nuestros paisanos migrantes. En vez de que se cayeran los montos de lo que envían, se incrementó el volumen, hasta ahora en 10 por ciento en términos reales. Calculamos, lo dije en el Informe, que va a haber un récord de entradas de remesas. Vamos a llegar a 40 mil millones de dólares y estamos hablando de que ese dinero, que es ahora la principal fuente de ingresos del país, llega abajo, a 10 millones de familias”. No lo dijo el Presidente, pero sin esa entrada de divisas nuestro peso ya se habría devaluado a 50 por dólar.