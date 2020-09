Hoy todavía estamos a tiempo. No al descarrilamiento de Morena.

Debemos descubrirlos ante la militancia y simpatizantes que siempre serán los más, no para dividir al partido ni fracturarlo, o sacar raja u obtener puestos de cualquier índole, sino para encontrar el rumbo, el camino, el objetivo de nuestra utopía y seguir caminando hasta lograrla.

A ellos les expresamos que no nos confundamos y detectemos a nuestros enemigos internos, porque existen, lo gravísimo es que sean y hagan hegemonía interna.

AMLO, Allende y el Papa honran la política, opina

Tres personajes contemporáneos, nacidos en países de nuestra América, honran la política por ser hombres consecuentes que hablan con los hechos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, luchador social, siempre al lado del pueblo y de las mejores causas. Un humanista pelliceriano que a diario nos aconseja: no mentir, no robar .

Salvador Allende Gossens, ex presidente de Chile, defendió desde el Poder Legislativo a los trabajadores de la ciudad y el agro. Soñó despierto y luchó pacíficamente por un socialismo democrático.

Su amor al pueblo, su lealtad a la Unidad Popular, le costó la vida, el 11 de septiembre de 1973.

Jorge Bergoglio, más conocido como el papa Francisco, ha dicho que se debe apoyar siempre a los más pobres.

No oculta su simpatía por los bolivianos y por el ex mandatario Evo Morales Ayma. Defiende la paz con justicia social. En sus homilías llama a que se respete el derecho de Palestina, respeta a musulmanes y judíos, porque es un hombre incluyente. Recibió con un abrazo caluroso a un gnóstico ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, porque comprende lo que dijo el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí: la mejor manera de decir, es hacer .

Andrés Manuel, Salvador y Jorge son humanos, también cometieron y cometen errores, es verdad. Tienen muchos aciertos y entre los más destacados: ser consecuentes y amar al prójimo.

Fernando Acosta Riveros

Invitación

Plática: Migración en tiempos de pandemia

El Circulo de Estudios Central y el Museo Casa de la Memoria Indómita invita a la plática Migración en tiempos de pandemia. Nos acompañará Omar García Sandoval, activista en la defensa de los derechos humanos.

La cita es mañana a las 17 horas, en Regina 66, Centro Histórico, Ciudad de México.

El acceso será limitado y el uso de cubrebocas es obligatorio. Entrada gratuita.

Leticia López