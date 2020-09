Acotó sin embargo que la asamblea de ejidatarios acordó que el diálogo se efectuaría en la zona de la movilización, a lo que Burger replicó que no iban a negociar ni a firmar un nuevo contrato si no se levantaba el plantón .

Los campesinos rechazaron la propuesta del consorcio. El informante aseguró: Estamos dispuestos a negociar con las condiciones del ejido, porque ya no vamos a tolerar más discriminación ni que la empresa se venga a burlar del pueblo .

Añadió que los labriegos adelantaron que ya no firmarán acuerdos como el de 2019, pues la asamblea determinó que a partir de ahora el convenio será por un periodo de un año .

Indicó que los ejidatarios de Carrizalillo elaboran desde hace ocho meses el nuevo contrato y expuso: El problema actual es que la empresa Equinox Gold no ha cumplido con 70 por ciento de las cláusulas; por eso se dio por terminado el acuerdo .

Manifestó que la comunidad padece falta de agua desde hace 10 años debido a contaminación con cianuro en los siete mantos que le proporcionan el líquido. Otras inconformidades se refieren al incumplimiento de compromisos de la trasnacional en materia de salud, obras, infraestructura y becas.

Explicó que 173 agricultores y sus familias están participando en la protesta, y por eso decimos a la empresa que ya no vamos a firmar otro contrato, porque al ejido de Carrizalillo no le conviene. La minera no aprovechó este convenio por seis años, ya que no lo cumplió, y ahora nuestra propuesta es que los arreglos sean por un año .

Comentó que Burger estuvo muy cerrado, muy racista, y nos ignoró; no trajo ninguna propuesta, al contrario, dijo que si no levantábamos el plantón no habría diálogo .

En este contexto, el gobernador priísta Héctor Astudillo Flores exhortó ayer por la mañana a los pobladores de Carrizalillo y a Equinox Gold a que reanuden sus pláticas y a que se respeten los acuerdos ya firmados.