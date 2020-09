Alonso Urrutia y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 8 de septiembre de 2020, p. 20

A partir de octubre entrará en vigor una nueva Norma Oficial Mexicana para la operación de bombas en las gasolineras, con lo cual se pretende asegurar que la venta de litros del energético sea completa y no se suministre menor cantidad de combustible. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, mencionó que ese mes vence la prórroga otorgada hace un año a los concesionarios y, ante los abusos registrados, se rechazó una nueva postergación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ya vence el plazo para introducir nuevos equipos para suministrar la gasolina. Refirió que la prórroga otorgada hace un año no impidió que continuaran con los abusos a los consumidores introduciendo aparatos ilegales para no suministrar litros de a litro. Pidió que los que protestan entiendan que se les dio oportunidad para ordenarse y muchos no cumplieron, por lo que se debe proteger al consumidor.

Tras señalar que continúan los abusos de las gasolineras, Sheffield detalló que la nueva Norma Oficial Mexicana se comenzó a trabajar desde hace cinco años y se tenía ya lista a finales de 2018. Explicó que hubo una solicitud de prórroga en esta administración que fue otorgada porque implica comprar nuevas bombas e introducir un nuevo sistema para operarlas, lo que permite a Profeco tener mayor control sobre la introducción de mecanismos anómalos para alterar la medición del suministro.