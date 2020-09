Asimismo, convocó a la comunidad universitaria a participar en la próxima edición, para gozar nuevamente del noble oficio del libro y la lectura .

Entre los libros, autores, conversatorios, conferencias, reconocimientos, programas y premios que ofreció este encuentro librero, destacó la presentación del libro El juramento, del escritor Ignacio Solares, quien comentó que se trata de un título breve e intenso. Conforme se lee, vamos acompañando al personaje en sus dudas, su pasión, su amor, su fe .

El también ensayista lamentó no ver cara a cara a los lectores que se conectaron, y recordó a Unamuno: “Mira, lector, aunque no te conozco ni te veo, te quiero tanto que, si en mi mano estuviera, echaría en tu corazón sal y vinagre pa que nunca tengas pan ni consuelo. Si este pobre papel ni chilla ni grita ni llora es porque no se hizo suficientemente para comunicarnos tú y yo.

Así le digo a cada uno de los que me están oyendo: que me encantaría verles el rostro y transmitirles mis emociones en persona, porque en este caso no es papel, es aún peor: la pantalla ni chilla ni llora ni se lamenta , parafraseó.

También se ofrecieron descuentos a los visitantes virtuales de la feria a través de un código electrónico que hizo las veces de bono.

Los maratones de lectura, ahora a través de la pantalla, se realizaron con textos de Issac Asimov y Ray Bradbury.

La Orquesta Sinfónica de la UAEH cerró el festejo editorial con un programa dedicado a la música y el cine, que disfrutaron más de 997 mil 160 asistentes.

En la edición de 2021, que se llevará a cabo del 27 de agosto al 5 de septiembre, Austria será la nación invitada, y su eje temático, el Futuro Sostenible.