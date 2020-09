Enrique Méndez y Roberto Garduño

Resultado del cumplimiento del acuerdo original para integrar la 64 Legislatura, con una votación en la que fue fundamental el sufragio de un sector de Morena, la presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho afirma que ese partido no condicionó su respaldo ni le pidió no presentar controversias constitucionales contra las reformas del Presidente.

“No hubo sugerencia. No me la hicieron y nunca la habría aceptado. El ejercicio de las facultades de la presidencia no está sujeto a condicionamiento alguno. Soy prudente en todo, no soy mujer de arranques, pero sencillamente les hubiera dicho ‘eso me imposibilita cumplir con la responsabilidad y, por lo tanto, no la acepto’”.

En entrevista con La Jornada, Sauri Riancho anticipa que la relación con el Ejecutivo se regirá por las costumbres parlamentarias y asistirá a los actos protocolarios si la invitan.

A las reservas que un sector de Morena presentó ante la desconfianza por el antecedente de la controversia constitucional de Laura Rojas (PAN) contra las atribuciones de la Guardia Nacional, recordó que en 2001 la Cámara reformó el reglamento para que –en los recesos del Congreso de la Unión– el titular de la mesa directiva pudiera interponer esos recursos.

“¿Por qué se introdujo? Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) interpuso una controversia en contra de Felipe Calderón, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó porque no podía hacerlo sin autorización del pleno y la oposición consideró necesario otorgar esa atribución a la presidencia de la Cámara.