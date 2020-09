El ex mandatario acusó a los integrantes del INE de haber sido convencidos de cambiar su voto para no dar el registro a la asociación México Libre. Puntualizó que el instituto siempre aceptó los depósitos por medio de la aplicación Clip y nunca se les dijo que no fueran válidas.

“Tan permitían los donativos de Clip que sólo pedían información adicional de las cuentas, dado que @MexLibre_ sólo conocía y podía aportar los últimos 4 dígitos.”

La respuesta de Murayama vendría más tarde en la que destaca que la legislación electoral establece que rebasar el tope de gastos de campaña puede anular una elección, por lo que se adoptó de manera análoga para México Libre, que tenía 8.8 por ciento de ingresos indebidamente identificados.

Recordó que dicha organización fue sancionada con una multa de 3.9 millones de pesos por tener donativos de personas no identificadas y gastos no justificados. Del total de ingresos no reconocidos, 41 superaron el tope establecido para cada aportante –7 mil 604 pesos– las cuales se transfirieron por medio de la aplicación Clip y no se pudieron verificar los datos de los contribuyentes, ya que sólo se reflejan los últimos cuatro números.

Murayama explicó que desde agosto, septiembre y octubre de 2019 se hizo la observación a México Libre sobre la inviabilidad de utilizar esta aplicación, por lo que los argumentos presentados el pasado 4 de septiembre no fueron novedosos para esa organización. El consejero difundió un comprobante para evidenciar que los recibos de esta aplicación no permiten la identificación del aportante.