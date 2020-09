En el tema económico, eso sí, sentimos una falta de solidez programática y la persistencia de una inercialidad de mercado que es antitética con la 4T. Lamentamos que las propuestas que expusimos en el Reporte Posneoliberalismo. Una Nación, tres economías (La Jornada 27 abril y 04 mayo 2020) hayan caído en tierra yerma.

Hoy preocupa en particular el pesimismo fiscal con que Hacienda avizora a 2021 al no haber ya guardaditos . No se necesitan. Lo procedente es avanzar en serio en el abatimiento de la evasión y la elusión fiscal por parte de corporativos y grandes capitales; contener o gravar la fuga de recursos (y divisas) que con esfuerzo genera la Nación y aportan los migrantes; e inclusive aplicar – ante la crisis – un tributo especial al patrimonio personal superior a los 50 millones de pesos, progresivo, como el presentado en Argentina por la coalición gobernante al Congreso, a fin de crear un Fondo Solidario de Emergencia para la salud y la inversión de alto impacto ocupacional.

UNIDAD TECNICA DE ECONOMIA S.A de C.V. Ciudad de México Tel/fax 5135 6765 [email protected]