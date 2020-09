P

ues continuemos con las declaraciones de doña Rosario Robles, que van progresivamente subiendo de color y de calor. Recordemos que el lunes pasado platicamos sobre la información que nos proporcionó don César Arellano García, con motivo del primer aniversario de prisión que la bi-ex-secretaria purga en la cárcel de Santa Martha. Ella sostuvo que su injustificado castigo se debe a la venganza de unos, la cobardía de otros y procuración de justicia selectiva .

El lunes pasado platicamos sobre la primera parte de su aseveración: La venganza de unos . Analizamos el adjetivo, artículo o pronombre unos y también el sustantivo venganza . Quedamos en que ahora habríamos de referirnos a la segunda parte y aquí está. Se trata, en mi opinión, de un soslayado, pero inequívoco yo acuso. Bueno, para ser más preciso, digamos que es una llamada preventiva. En el argot teatral diríamos que se trata de la segunda llamada antes de comenzar la función. (¿Recuerdan?: segunda llamada, segunda. Pasen a ocupar sus localidades). También podríamos decir que se trata de un aviso precautorio, como un semáforo en amarillo. Para los mal pensados, los que siempre sospechan de todo (en el humor de Woody Allen, los japoneses, que según él no miran, sospechan), esa contundente declaración es una auténtica cuenta regresiva antes de que los cohetes se enciendan y proyecten un aterrador y mortífero Sputnik. Realmente hay muchas formas de describir esa osada, provocadora, amenazante hablada. Por ejemplo, en lenguaje coloquial diríamos: doña Chayo ya se hartó y les mandó un buscapiés para que le vayan midiendo el agua a los camotes . Se les olvida que su origen es saltillense, pero no de la familia de la suertuda Rosita Alvirez, sino de Hipólito, un pelado muy sensible: prefería una riatiza pero no un desaigre. (Aunque de muy mala puntería: de tres tiros le jerró nomás a dos). Un consejo pueblerino a las autoridades competentes: a doña RR, la cobardía y el silencio cómplice le están llenando el buche de piedritas . Y todo buche, hasta el de la mujer u hombre más [email protected], tiene su límite de distención o estiramiento. A la señora Robles hay que lozoyisarla. Ella, de alguna manera ya exigió el trato diferenciado y, además, su humor está como agua pa’ chocolate. ¡Más les vale hacerme caso!