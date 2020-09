N

o todos los consejeros del INE votaron a favor de detener el asalto de la delincuencia a los procesos electorales, pero sí la mayoría. Paró en seco a la agrupación Redes Sociales Progresistas, ligada a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien recientemente salió de prisión, por la masiva participación de dirigentes y recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Encabeza la agrupación su yerno Fernando González. Además, en sesión previa, el instituto acordó aplicarle una multa por 771 mil pesos. Igual suerte corrió México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, otra vez por cuestiones de dinero de origen oscuro. Aunque ya habían sido advertidos por el INE de que no podían ingresar recursos con una aplicación digital conocida como Clip, se la brincaron y lo hicieron. También fue multado con 2.7 millones de pesos. No está en actas, pero el problema del ex presidente es su liga con Genaro García Luna (y los socios del ex jefe policiaco) y el proceso penal en Nueva York que eventualmente podría arrastrarlo. Otra agrupación que no obtuvo registro, pero como partido pólitico local de la Ciudad de México, es [email protected] por México. Se le atribuyen ligas con Miguel Ángel Vásquez Reyes, el operador financiero de Miguel Ángel Mancera. Está sujeto a proceso penal por manejos irregulares de fondos públicos y tiene una carpeta de investigacion en la Unidad de Inteligencia Finaciera. Probablemente todos apelarán el fallo. Veremos si el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya fue contaminado por la delincuencia.

Espías tras la vacuna