Está claro que si el INE quiere encontrar a los adeptos de Morena en el padrón de militantes, no los va a encontrar. Además el mismo INE dijo que el padrón actual no era confiable.

Melva Lorena Camacho Correa, Laura Karen Silva López, Martha Laura Duarte Díaz, Felipe Valencia Ordóñez, Francisco García de la Cruz, Ivonne Guadalupe Castañeda Martínez, Sergio Villalobos Alvarado, Alexis Jovan Aguilera Guillén, María Elena Paredes Rosas y 18 firmas más

Denuncia agresión en el hospital Banfield

Quiero denunciar que el 1º de septiembre fui víctima de violencia por el personal del hospital Banfield de la UNAM. Pedro Mora, director médico del mismo, intentó obligarme a firmar una autorización de eutanasia para mi gatita Coco. No obstante, al decirle que no la autorizaba y exigirle que mi mascota estuviera al menos en las condiciones en que la había dejado, fui intimidada y amenazada por el funcionario referido, luego de lo cual me hicieron esperar más de dos horas sin darme informes, por lo que exigí ver a mi gata y cuatro personas del lugar me cerraron el paso entre empujones y toqueteos en mi cuerpo.

Finalmente salió el director administrativo, de apellido Rodríguez, quien me pidió hablar en privado , donde me dijo que Coco había muerto. Ese día al llegar hice un pago de 8 mil 500 pesos, después de lo cual comenzaron los malos tratos. Ademas, al denunciar el caso en redes sociales he sido víctima de acoso telefónico por el hospital, así como de amenazas de sus allegados en dichas redes.

Pido su ayuda para difundir y denunciar este atropello a mis derechos como propietaria de la gatita y como mujer, por cuanto fui objeto de violencia física, sexual, sicoemocional, simbólica y patrimonial por el personal de ese hospital privado, quienes de igual manera violentaron los derechos de Coco para terminar su vida sin sufrimiento.

Ictzel Maldonado Ledezma, profesora FCPS-UNAM

Empresa Gasdem-B incumple con pedido

Por este medio quiero denunciar la irresponsabilidad de la empresa Gasdem-B, que fabrica un suplemento alimenticio en forma de gotas, y que según la fabricante sirven para fortalecer las defensas de las personas. Hice un pedido desde hace más de un mes y no me ha llegado; he intentado comunicarme con la empresa vía telefónica, por Facebook y WhatsApp, pero no he tenido la suerte de que me resuelvan.

Por supuesto, pagué el producto y el envío y a la fecha no hay respuesta. En una ocasión sólo respondieron: lo sentimos mucho, por la pandemia no hemos podido cumplir . Estoy cansado, pido la devolución de mi dinero, por favor; es muy irresponsable actuar de esa manera, mínimo deberían comunicarse con el cliente y explicar la situación. Pido por favor la intervención de la Profeco. Anexo copia de captura de pantalla de número de pedido.

Arcadio Núñez