Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 7 de septiembre de 2020, p. a10

Now Girls Rule empezó como una canción de Elis Paprika que tocaba para invitar a sus amigas a cantar con ella. A raíz de eso, se dio cuenta de la poca presencia de las mujeres en los carteles de festivales de música.

En busca de respuestas, habló con los organizadores que conocía y la mayoría le decía que no había bandas de mujeres; otros descalificaban sus quejas, argumentando que Elis sí era invitada. La roquera supo que la situación no iba a cambiar pronto, pero no se quedó de brazos cruzados.

Con la idea de que la educación era la única manera de lograr un cambio de visión, la roquera organizó campamentos para niñas en los que se enseñan distintas disciplinas. Los cursos son impartidos por mujeres profesionales en sus respectivos campos, entre los que se incluyen cine, música, pintura, fotografía y periodismo.

También durante esa época, Paprika empezó a invitar a bandas nuevas, principalmente de mujeres, a tocar con ella y a otras más establecidas. La idea era que se conocieran más proyectos femeninos, además de fomentar la hermandad entre ellas.

Las mujeres tenemos que pelear

Para que una mujer llegue a ser promovida por alguien, ella ya tuvo que convencer a un montón de gente de que lo que estaba haciendo era real. Las mujeres tenemos que pelear por eso en la industria. No se juzga igual a una mujer dentro de la industria que a un hombre , indicó la cantante en entrevista.

Ya son varios los años que Elis lleva dividiendo su tiempo entre las giras con la banda y sus proyectos para apoyar a las mujeres. Now Girls Rule es ahora un movimiento que busca abrir más espacios para las creadoras.

De dichos esfuerzos surgió La Marketa, un bazar itinerante en el que compositoras e ilustradoras se reúnen para compartir sus trabajos con el público. Aunque la crisis sanitaria interrumpió sus planes para este año, el espacio está pensado para que los asistentes y las bandas puedan presentarse de manera gratuita. La cantante mantiene la esperanza de realizar el encuentro en diciembre.