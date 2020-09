E

n un reciente artículo publicado en la revista The Atlantic, Anne Applebaum hace un cuestionamiento relevante y oportuno, no porque el asunto sea necesariamente novedoso, que no lo es, sino por sus implicaciones, esas sí muy actuales, en la próxima elección presidencial en Estados Unidos.

Se pregunta: ¿Por qué los líderes republicanos abandonaron sus principios para apoyar a un presidente inmoral y peligroso? , refiriéndose, obviamente, a Donald Trump.

El caso tiene un significado muy preciso ahora que la presidencia de Trump está por finalizar su primer mandato y en noviembre irá a las urnas frente al demócrata Biden. Una elección de enorme relevancia y no sólo para Estados Unidos, que hoy es de pronóstico reservado.

Applebaum argumenta a partir del caso de dos prominentes políticos republicanos: Lindsey Graham y Mitt Romney, senadores ambos y en extremos opuestos en su relación con Trump. El primero lo apoya incondicionalmente, sin vergüenza alguna. El segundo, muy crítico y único senador republicano que votó por la destitución ( impeachment) promovida por los demócratas a fines de 2019.

La pregunta de la autora remite a un tema de especial relevancia política y complejidad sociológica, que es el colaboracionismo . Cita a Stanley Hoffmann, antiguo profesor de Harvard, quien expuso la dificultad para interpretar el asunto de la colaboración política. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial fue un tema crítico.

Podría decirse, me parece, que el fenómeno es tan antiguo como el mismo poder político. Sería en verdad magnífico saber cómo interpretarían Maquiavelo o Hobbes el asunto contemporáneo del colaboracionismo.

Pues Hoffmann afirma que quien aborde el fenómeno habría de escribir una amplia serie de historias de casos, pues hay tantas formas de colaboracionismo como los hay de proponentes y practicantes.

En todo caso, señala dos vertientes de colaboradores: quienes lo son de manera voluntaria e involuntaria . Los segundos, dice, no tienen de otra, sea por impotencia o miedo, por el reconocimiento reticente de la necesidad, emanada de la sumisión ante el poder. Pienso que debería añadirse que esa situación resulte incluso de la indiferencia ante lo que pasa, lo que expresa el abstencionismo.

Más complicada es la colaboración voluntaria, que de acuerdo con el mismo autor puede surgir primero de aquellos que colaboran con el enemigo en nombre del interés nacional en cualquiera de sus diversas manifestaciones, lo que ciertamente no excluye la persecución abierta o soterrada del interés personal.

Después están los verdaderos colaboracionistas ideológicamente motivados, gente que piensa que un hombre como Trump puede representar una renovación de los intereses nacionales internos y externos de su país en contra de las desviaciones hacia la izquierda política de los demócratas. También están los que sólo quieren agrandar su poder económico.