Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 7 de septiembre de 2020, p. 8

La escritora estadunidense Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, está convencida de que la revolución feminista puede contribuir a generar la transformación que el mundo necesita con tanta urgencia.

Pienso que el feminismo está conectado de manera muy profunda al cambio social; en Estados Unidos no se le puede separar del antirracismo. Vivimos xenofobia en nuestro país desde hace mucho tiempo, y cuando se ve la historia es posible observar que todo ese miedo a los otros incluye el deseo de suprimir también a las mujeres , explicó.

“Enfrentamos otra vez el afán de querer hacer blanco a Estados Unidos, de allí esa xenofobia y ese sentimiento antihispano que, de una forma u otra, conlleva sentimientos antimujeres y antifeministas muy fuertes. Y el cambio social implica a todos los otros.

Pienso que el feminismo debe apoyar a todas estas causas, los derechos LGBT entre ellas. Todo esto va de la mano y es muy importante que veamos al feminismo no de manera separada de esas otras causas sociales y del mundo que esperamos poder crear.

Novelista, ensayista y poeta feminista, la autora nacida en Northfield en 1955 señaló lo anterior como colofón a su charla dentro del Hay Festival Digital Querétaro 2020, efectuada la noche del sábado vía virtual desde Nueva York.

Entrevistada por la escritora me-xicana Elvira Liceaga, Siri Hust-vedt consideró que, en términos de género, es muy laxa la inclu-sión de las demandas de la comunidad LGBT dentro de las enarboladas por las mujeres y tengo que decir que queda claro que el sistema reproductivo femenino se requiere para la gestación y el nacimiento, pero, en términos de la inclusión, siempre estoy a favor de todas sus variantes , afirmó.