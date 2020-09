Conforme la ciencia fue comprendiendo la etiología (las causas de las enfermedades), secularizó sus ideas de enfermedad y muerte, pero también estableció el racismo con nuevos prejuicios y odios. Curiosamente, entre más aprendemos que las enfermedades son eventos naturales comunes a todas las especies; unas prevenibles, otras no; unas curables y otras todavía no, y cuando mejor nos explicamos a nivel molecular y social el comportamiento corporal que nos enferma y mata, más nos atrapan los fantasmas de la acusación y la culpa.

Igualmente fácil resulta negar la morbilidad creada por la producción masiva de animales para el consumo humano abusando de hormonas, fármacos y manipulaciones genéticas con fines comerciales.

De ahí a la negación no hay más que un paso, como lo ilustran los negacionistas de ultraderecha en Estados Unidos, Alemania o España, con seguidores aquí y en todo el mundo. Ahora resulta que uno puede creer o no en las infecciones, no importa cuán demostradas estén empíricamente. Lo que es un hecho es que quienes no creen porque creen en algo distinto, representan el mismo peligro que un libertino o una prostituta del siglo XVIII: irán por ahí propagando el virus. Su conducta la tildaremos de estúpida, ignorante, egoísta, fanática, y en el fondo nos gustaría que también a ellos les diera para que vean lo que se siente y quizá se arrepientan.

Qué chiste tendría la política si no pudiéramos echarle la culpa a los opuestos de las guerras, las debacles económicas, las hambrunas, la mortandad por enfermedades. Los rivales de los gobiernos acopian municiones contra ellos, y cada muerte o fracaso les da más la razón, quieren muertos, quieren sangre, quieren números.

Vista así, la humanidad no es seria en sus cosas. Con lo claro que resulta que la sensatez y los cuidados son básicos, nos entregamos con frenesí a descargar la responsabilidad en el otro . O de autoculparnos por esta diabetes, este sida, cáncer, coronavirus. A la colaboración y la responsabilidad compartida (familiar, colectiva, comuni-taria) anteponemos intereses, ideologías, modas, valentías inútiles y desprecios de color y clase en un de por sí mundo dividido.

Francamente, son ganas de atormentarnos y dañarnos, pudiendo estar el suelo más parejo y entre todos ver un paisaje claro.