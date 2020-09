El autor de La trilogía de Nueva York hizo ver cómo su país supuestamente da la bienvenida a todos pero la realidad es que no quieren a la gente aquí .

Recordó la profunda indignación que sintió cuando Trump, como parte de su campaña en 2016, afirmó que los mexicanos eran unos animales y violadores: “Realmente me dejó en shock. Pero lo que también me sorprendió es que mis vecinos cayeran en la trampa de estigmatizar a la gente que llega aquí a trabajar. Estoy en confrontación, de cierta manera, y frustrada con la forma en la que se describe y se trata a los mexicanos”.

He estado viviendo con miedo. ¿Qué va a pasar después del 3 de no-viembre? Porque es el día de las elec-ciones, aunque las cosas no van a decidirse en esa fecha, pueden surgir todo tipo de caos y misterios. En los días más recientes hemos visto a grupos religiosos con armas disparándose, eso es algo muy oscuro.

El escritor Paul Auster no esconde su temor por lo que ocurrirá en las elecciones en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre, en las que Donald Trump pretende relegirse para otro periodo de cuatro años.

Es un libro muy extenso, no es una novela, que tiene que ver con la vida y el trabajo de Stephen Crane, un fantástico escritor estadunidense que vivió a finales del siglo XIX. En ese momento llegaban muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo y el clima era que todo mundo se odiaba y se satanizaba a los demás , indicó.

Si un chino llegaba a la costa oeste había muchas posibilidades de que lo mataran o lincharan, no los querían; tampoco a los polacos ni a los suecos. El problema no eran los de raza negra en las grandes ciudades ni los mexicanos en Texas; esas cosas nunca han terminado.

Según Paul Auster, Estados Unidos es un lugar contradictorio al que mucha gente quiere venir, pero muy pocos son bienvenidos . Recordó cómo al principio se mantenía alejadas a todas las comunidades migrantes, pero poco a poco los diferentes grupos étnicos comenzaron a integrarse a la sociedad, con un costo sicológico y físico muy grande. Esto llegó a traumatizar a familias e incluso comunidades enteras, y ni empecemos a hablar de la esclavitud de las personas negras, un tema tan grande que va más allá de los parámetros de los que podemos conversar ahora , agregó.

El escritor aprovechó para invitar a Valeria Luiselli a integrarse al movimiento Escritores contra Trump, al considerar que la suya sería una voz muy valiosa .

Este movimiento ha sumado en 10 días a mil narradores, poetas e intelectuales de todas las etnias, preferencias sexuales y edades; su enfoque no es persuadir a ningún simpatizante de Trump para que cambié de opinión, sino lo-grar que los jóvenes sufraguen, no aquellos que son indiferentes, sino los que se sienten frustrados y no han advertido progreso, señaló.