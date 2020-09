En América Latina y el Caribe, donde está el foco mundial de la pandemia, se reportaron hasta ayer 287 mil 711 fallecidos y 7 millones 704 mil 484 contagios, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias internacionales Afp, mientras que para Europa contabilizó 217 mil 802 muertos y 4 millones 143 mil 485 infectados.

En Roma, un millar de personas protestaron contra la obligación gubernamental de vacunar a los niños en edad escolar o de usar cubrebocas en plena pandemia de coronavirus.

No a la obligación de vacunar, sí a la libertad de elección , No a las mascarillas en las escuelas, no al distanciamiento , La libertad personal es inviolable y Viva la libertad , fueron algunas de las consignas en pancartas que portaban los inconformes, que en su mayoría no utilizaba cubrebocas.

El premier italiano, Giuseppe Conte, expresó su postura días atrás ante este tipo de concentraciones: más de 274 mil enfermos y 35 mil muertos. Punto final . Manifestó su esperanza de que el otoño no lleve a un nuevo confinamiento general en Italia y sólo se apliquen intervenciones puntuales donde los contagios Covid-19 resurjan.

Desde Berlín, la canciller de Alemania, Angela Merkel, elogió el papel de las autoridades sanitarias en la lucha contra la enfermedad y aseguró que el trabajo que han realizado permite que el país no llegue a niveles tan elevados de contagios como en otras naciones.

En este contexto, el presidente de la farmacéutica Sanofi para Francia, Olivier Bogillot, aseguró que su vacuna contra el virus para Europa costará menos de 10 euros.