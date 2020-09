Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 6 de septiembre de 2020, p. 5

Los peritajes contables que presentó la defensa de Juan Collado Mocelo echaron por tierra la pretensión de la Fiscalía General de la República (FGR) de que se le sujetara a proceso penal por el delito de defraudación fiscal por un monto de 36 millones de pesos.

Luego de una audiencia que duró casi 23 horas, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez consideró que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para decretar la vinculación a proceso a Collado Mocelo, preso desde julio de 2019, tras haber sido aprehendido cuando comía en un restaurante con Carlos Romero Deschamps, en las Lomas de Chapultepec.

El viernes, antes de que iniciara la audiencia programada para las 10 de la mañana en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, José Javier López, defensor de Collado Mocelo, declaró que existía la posibilidad de que su cliente propusiera pagar la presunta defraudación, siempre que no se tratara de un error, pues, de acuerdo con los peritajes contables que presentarían, no había ninguna falta.

Collado Mocelo (ex abogado de Carlos Salinas de Gortari y del ex dirigente petrolero Romero Deschamps) está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, y aunque dos de los cargos no son considerados graves, el de delincuencia organizada no permite la libertad bajo fianza.

Tanto los representantes de la FGR como la defensa consideraron que el procedimiento tardaría horas en desahogarse, pero confiaron en que concluiría a la medianoche.

Sin embargo, las pruebas presentadas por los defensores del litigante como los contraargumentos del Ministerio Público federal generaron que se decretaran varios recesos. A las 4 de la mañana aun faltaba que el juez diera su veredicto.

Minutos después de las 8 de la mañana de ayer, el abogado Javier López, señaló que el juez consideró que la FGR no aportó los elementos para que se le vinculara a proceso.