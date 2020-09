Si con eso no logra convencerlos, les dirá los sacrificios que tuvo que hacer para comprarlo y la difícil situación en que se encuentra recibiendo su pensioncita de jubilada, y que, a su edad, es más que imposible que ella pueda hacerse de otra vivienda. ¿Y si en vez de acceder la golpean o la hieren? Eso no ocurrirá: la protege San Juditas.

III

Suena otra vez el celular. Es Leopoldo. En cuanto le pregunta a su madre por qué no le había llamado como prometió, ella le hace un resumen confuso de su situación: “Siento que me voy a volver loca: dos tipos se metieron a mi departamento. ¿Cómo voy a saber quiénes son o cómo entraron? Se ve que cambiaron la chapa porque no pude abrir la puerta. Es horrible. No puedo creer que dos personas que ni conozco hayan invadido mi casa y que yo esté en peligro de quedarme para siempre en la calle. Si no hubiera sido porque te emperraste en que me fuera a vivir contigo nada de esto estaría sucediendo. Pero tengo la culpa por débil, por haberte hecho caso. No, no puedo calmarme y no quiero que vengas. ¿Para qué? Veré cómo saco a esos delincuentes de mi casa. Por vieja que esté puedo asegurarte que todavía soy capaz de solucionar mis problemas... Sí, claro que estoy llorando. ¿Que me tranquilice? ¡Pero cómo! ¿No entiendes que allí enfrente está mi departamento y que no puedo entrar? Si lo pierdo será como perder mi vida. Ay, no sé, no puedo. No, ahorita no vengas. Haz lo que quieras.

Andrea interrumpe la comunicación, se cubre la boca con las manos y expresa su angustia deshaciéndose en reproches hacia su hijo mayor. Sabe que de nuevo es injusta. Leopoldo es el único de su familia que siempre se ha preocupado por ella. Desde que comenzó la pandemia y ella tuvo que mantenerse aislada él espació sus visitas, pero en cambio estuvo llamándola dos o tres veces diarias hasta que al fin la convenció de que se fuera a vivir con él a las calles de Soto.

Antes de eso, siempre que abordaban el tema Andrea tenía razones para resistirse al cambio; la más frecuente, ¿qué pasaría si dejaba solo su departamento? Leopoldo le aseguró que nada malo, siempre y cuando lo dejara muy bien cerrado y les pidiera tanto a Bruno como a sus vecinas que de vez en cuando le echaran un ojito.

Ella siguió rechazando la posibilidad del cambio hasta que su hijo le expuso un argumento incontrovertible: Mamá: no quiero asustarla, pero creo que a su edad es peligroso que viva sola. Imagínese que algo le sucede y no hay quien la ayude. Nada más de pensarlo se me quita el sueño.

IV