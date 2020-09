O

ctavio Paz estimaba tanto al periodista Javier Aranda Luna, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que le encargó el programa de radio Vuelta al aire ( Vuelta, nombre de su revista) y le pidió dirigirlo.

Fundador de La Jornada, Aranda convocó a intelectuales al programa político y cultural En la opinión de en el noticiero de Joaquín López Dóriga: Fernando Savater, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Gabriel Guerra Castellanos, León García Soler, Rossana Fuentes Berain dieron su opinión una vez a la semana durante años. “Si alguna vez tratamos ‘al aire’ el tema de ‘televisión educativa’, ahora resurge con la pandemia”. Desde abril de 2000, Javier Aranda propuso hacer en horario estelar un programa sobre la legalización de la mariguana, que provocó reacciones encontradas. Jorge Chabat, especialista en seguridad, muy reconocido, dijo en pantalla: La única solución es legalizar . Ahora , dice Javier, me da risa que muchos declaran estar a favor de la legalización cuando antes criticaron el programa. Crecí con la idea de una Televisa reacia a la crítica, a las instituciones, al gobierno. En mi propuesta incluí gente de distintas tendencias políticas y Televisa me garantizó que no habría censura. Busqué gente de derecha, de centro y de izquierda, todos muy reconocidos para que tocaran temas de economía, política, cultura y ciencia; el último, René Drucker .

–Consideras, Javier, que la televisión es un prodigioso instrumento educativo.

–Sí, más de 90 por ciento de los hogares tienen una televisión, pero si una familia cuenta con dos hijos en edad escolar, surge un problema para el que propongo otros medios electrónicos: las redes, la web, pero también la educación tradicional. (La mamá y el papá que se sientan con el hijo; en el caso de Javier, su hija Carolina es estudiante destacada premiada en Estados Unidos.) Muchos jóvenes tienen acceso a teléfonos inteligentes, pero no todos a Internet. Un celular te permite entrar fácilmente a las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube.

–En YouTube ofrecen clases de cocina.

–Es una aplicación que tiene muchas posibilidades educativas. Un celular sirve no sólo para hablar o enviar mensajes; puedes ver videos, grabar programas, música, juegos y subir tus ideas a las redes sociales. Hay teléfonos inteligentes con más capacidades que otros, pero lo básico en la educación es el acceso al Internet. Muchos jóvenes compran tarjetas o tiempo aire para conectarse a la web, aunque resulte muy oneroso para una familia humilde.

–Entonces, ésa no va a ser una solución al problema escolar que resulta del confinamiento.

–Es un paliativo. Mostrar una política pública de educación es una tarea fundamental de cualquier Estado. La pandemia nos ha hecho ver dos grandes problemas: el de la salud, que arrastramos hace tiempo y ahora vemos en toda su dimensión, y el de la educación. En materia de salud es muy importante que no suceda lo que hemos visto alguna vez: un hospital perdido en alguna zona, sin funcionar, nada, ni camas, sólo la pura fachada, el cascarón.

“En lo que se refiere a educación, tú sabes bien, Elena, que la Organización de Naciones Unidas ha dicho que el Internet es un derecho humano, pero no lo podemos ejercer en México plenamente por todos los problemas que tenemos para conectarnos a los sistemas educativos. Desde hace años escucho que vamos a entrar a la era digital, que va a haber Internet para todos y todo se ha quedado en puro discurso, y ésa es la crisis que enfrentamos ahora: vemos muchas zonas donde los jóvenes ni siquiera tienen luz eléctrica, y dices: ‘si no tienen luz, ¿cómo van a tener una antena para Internet?’

–Eso es terrible, sobre todo para los jóvenes. Son los 100 años de retraso de América Latina. ¿Cuál puede ser la solución?

–Tenemos que ir pensando más hacia el futuro. Recuerdo, por ejemplo, que el gobierno mexicano, desde 1947, cuando empezó la televisión, mandó a Salvador Novo a Estados Unidos y a la BBC de Londres para que conociera su funcionamiento y lo aplicara en México, y no sirvió de nada…