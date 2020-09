Germaine Gómez Haro

Periódico La Jornada

Domingo 6 de septiembre de 2020, p. 2

En 2015 Toledo dio a conocer su decisión de donar al pueblo de México la extraordinaria colección de obras de arte y libros que reunió a lo largo de su vida con pasión y dedicación, bajo la mirada sensible y aguda que definió todo su trabajo. Se creó entonces el acervo Toledo/Inbal, que incluye también los inmuebles donde se conservan las colecciones, en resguardo de la asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB). Por su acto de generosidad, Toledo recibió a cambio un peso en efectivo: Me lo voy a gastar yo solito. No tengo que pagar impuestos por ese peso , señaló con su habitual ironía y agregó: Creo que si trabajo bien, podré ayudar a más gente. Como dicen: la lucha sigue . Y él siguió trabajando y ayudando hasta sus últimos días. Tras su partida hace un año, las tres instituciones hermanas que conformó décadas atrás –el IAGO, el CFMAB y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)– están trabajando más estrechamente que nunca, abocadas a consolidar todos los proyectos que el maestro dejó en el tintero. Aunque Toledo ya no está en presencia física en su amada Oaxaca, su espíritu permanece vivo en sus aportaciones.

Toledo y la fotografía: una pasión encendida

Fausto Nahum Pérez Sánchez, director del CFMAB, comenta en entrevista que la mayor preocupación del maestro era que este centro dedicado a la fotografía fuera siempre incluyente, un lugar vivo y abierto a la participación de la mayor cantidad de público posible. Por eso es importante que su programación alterne la exhibición de artistas de renombre internacional y también jóvenes desconocidos que están haciendo sus pininos. Este año se contó con exhibiciones de Xavi Bou, Pablo López Luz, Alberto Ibáñez, Daniela Edburg, y una exhibición de homenaje a Toledo con sus retratos. En el confinamiento se ha hecho un enorme esfuerzo por lanzar talleres y charlas en línea, así como actividades que la gente puede realizar en casa.

La fotografía fue la primera pasión de Toledo, quien de joven quiso ser artista de la lente, interés que permaneció latente a lo largo de todo su quehacer artístico con experimentaciones formales y técnicas altamente innovadoras. El próximo año se celebra el 25 aniversario de este centro, cuyo acervo se ha seguido incrementando y actualizando.

El IAGO: la punta de lanza

El inmueble en la calle de Macedonio Alcalá que alberga hoy el IAGO fue originalmente la casa donde vivió el maestro a su regreso a la ciudad de Oaxaca después de su periplo juchiteco. Si bien todas las demás instituciones que fundó contaron con su dedicación y pasión, el IAGO fue quizás su espacio preferido. Ahí se le veía leyendo el periódico tranquilamente en el exuberante patio trasero; ahí atendía a toda suerte de visitantes, desde miembros de lejanas comunidades indígenas hasta las personalidades internacionales del medio cultural. Y qué decir de los grupos de niños de las escuelas públicas que hacen visitas periódicas y se les organizan actividades. También a ellos les dedicaba tiempo y les regalaba unas palabras.