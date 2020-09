Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez.

Periódico La Jornada

Sábado 5 de septiembre de 2020, p. 5

Los partidos políticos deben apretarse el cinturón y reducir de manera voluntaria 50 por ciento de su presupuesto para el año entrante, a fin de utilizar esos recursos para la vacuna contra el Covid-19, instó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También consideró que es mejor realizar la consulta popular para definir si se juzga a ex mandatarios de la República que dejarlo al Ministerio Público .

Lo anterior, al resaltar que la ley establece que si hay una participación mayor a 40 por ciento, el resultado es vinculatorio; es decir, tiene casi carácter obligatorio para la autoridad .

Una decisión así tiene mucha fuerza , porque es el pueblo, esa es la democracia , afirmó en conferencia de prensa, donde resaltó que no se ha podido actuar contra ex presidentes, tras mencionarle que a Luis Echeverría Álvarez se le acusó de delitos de lesa humanidad porque, deacuerdo con la Constitución, sólo se les puede acusar de traición a la patria y no por otros ilícitos.