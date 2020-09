Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 5 de septiembre de 2020, p. 3

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo ayer las expectativas de una inmunización generalizada contra el Covid-19 antes de mediados de 2021, pese a que se revelaron alentadores resultados de las vacunas que se producen en el mundo.

La OMS consideró alentador que varias vacunas estén en su tercera fase de estudio, que consiste en aplicar pruebas a decenas de miles de personas, aunque advirtió que aún queda camino por recorrer.

Un número considerable de candidatos ha entrado ahora en la fase 3 de los ensayos. Conocemos al menos de seis a nueve que ya han recorrido un buen trecho en términos de investigación , afirmó Margaret Harris, vocera de la OMS, durante una conferencia de prensa en Ginebra. En términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo , destacó.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que ese organismo no avalará ninguna vacuna si no confirma que es segura y eficaz. Tenemos unas cuantas que son prometedoras. No serán utilizadas hasta que se haya establecido que son eficaces y seguras, eso es lo que yo quisera garantizar al mundo , declaró el etíope en conferencia de prensa.

La OMS ha confirmado 176 proyectos de vacunas en curso en el mundo, de las que 34 están en fase de ensayos clínicos, lo que significa que empezaron a ser probados en humanos. Entre estos, ocho se hallan en la fase tres, que implica su aplicación masiva.

La carrera de las vacunas ha desatado una competición desenfrenada entre los gobiernos, que aportan miles de millones de dólares a la puja. La compañía farmacéutica alemana CureVac informó que recibirá un fondo gubernamental adicional de 252 millones de euros para desarrollar un prototipo, siempre y cuando cumpla ciertas metas.