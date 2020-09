Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 5 de septiembre de 2020, p. 24

Santiago. El pueblo allendista conmemoró este viernes 4 de septiembre el 50 aniversario del triunfo electoral, en 1970, del presidente mártir Salvador Allende Gossens, con su figura histórica proyectada en el Chile actual como luz de coherencia y de honestidad política, las cuales inspiran a buena parte de los protagonistas del alzamiento social que estalló en octubre de 2019 y pendiente de resolución.

Aquella noche, hablando desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), sus palabras fueron premonitorias de los apasionados, alegres, endemoniados y dramáticos siguientes mil días, hasta el derrocamiento de su gobierno.

La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro, solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a La Moneda (sede del gobierno), y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular. Lo dije: no tenemos ni podríamos tener ningún propósito pequeño de venganza. Sería disminuir la victoria alcanzada. Pero, si no tenemos un pequeño propósito de venganza, de ninguna manera, vamos a claudicar, a comerciar el programa de la Unidad Popular, que fue la bandera del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. Dije y debo repetirlo: si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria , afirmó el presidente electo.

Después, pidió al pueblo que se retirara tranquilo a sus casas y que cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria .

Allende hoy

Cincuenta años después, y en una movilización social como la iniciada el 18 de octubre de 2019, cuya principal circunstancia es la ausencia absoluta de liderazgos, la imagen de Allende se alza en calles y paredes de Chile, contrastando con la debacle y el hundimiento brutal de toda la dirigencia política, principalmente la de izquierda.