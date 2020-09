En su red social, el ex mandatario, quien después de 19 años de estar en penales federales, incluso en Estados Unidos, y luego en prisión domiciliaria, publicó: con pena les informo que la GN se opone a trasladarme a un centro médico por emergencia, argumentando que podría ser motivo de fuga. La burocracia no permite mi atención médica .

Tras dar positivo a Covid-19, el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien está en prisión domiciliaria desde el 10 de junio por razones de salud, fue trasladado al Centro Médico de Chetumal la tarde del viernes, informó su asistente Niza Puerto Paredes.

Después de autorizaciones, según dijo el propio Villanueva en una entrevista, se logró que lo llevaran al hospital y afirmó que el protocolo de prisión domiciliaria permite que por emergencia médica pueda ser trasladado.

En tanto, debido al contagio por Covid-19 de 50 reos del penal número 1 del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, cuatro ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez (2010-2016), presos en esa cárcel por actos de corrupción, solicitaron arraigo domiciliario, por lo que la Fiscalía del estado busca impedir que evadan la cárcel.

Por el brote enfermaron el ex auditor estatal Jesús Manuel Esparza Flores; Alejandro Villarreal Aldaz, dirigente del Panal y líder de la sección 8 del SNTE; Marcelo González Tachiquín, ex secretario de Educación, y Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal.

Los ex funcionarios enfrentan procesos penales por corrupción, pero lograron la semana pasada revocar la medida de prisión preventiva y recibieron el beneficio de arraigo domiciliario.