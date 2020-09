Ap, Afp y Prensa Latina

Bruselas. El tetracampeón olímpico Mo Farah y la holandesa Sifan Hassan superaron el récord mundial de la hora en la reunión del Memorial Van Damme de la Liga de Diamante en el estadio Rey Balduino.

En su regreso a las pistas después de tres años dedicados a las carreras de ruta, Farah detuvo los 60 minutos en 21 mil 330 metros y dejó atrás la marca de 21 mil 285 que ostentaba Haile Gebrselassie hace 13 años.

Farah, de 37 años, corrió con su compañero de entrenamiento Bashir Abdi; ambos lograron batir la marca del orbe en 20 mil metros en 56.20.02 minutos y una distancia de 21 mil 322 metros. El belga terminó detrás del británico por ocho metros de diferencia. Ambos fondistas hicieron la proeza, informó World Athletics.

En un estadio vacío a causa de las restricciones implementadas por la pandemia de coronavirus, Hassan, por su parte, hizo 18 mil 930 y mejoró en 413 metros, más de una vuelta completa en la pista, el récord anterior de 18 mil 517 establecido por la etíope Dire Tune en 2008.