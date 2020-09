E

n 1936 y 1937, por encargo de diversas agencias gubernamentales estadunidenses, Pare Lorentz escribió y dirigió un par de filmes documentales que con el paso del tiempo se convertirían en clásicos del género: The Plow that Broke the Plains (El arado que abrió la llanura) y The River (El río). El primero de ellos, en el que participa el notable cinefotógrafo Paul Strand, es el retrato de los Great Plains de Estados Unidos, una enorme franja de tierra agreste que es (aparentemente) domada por el hombre y sometida a la sobrexplotación agrícola y ganadera, sobre todo para surtir a un mundo en guerra y hambriento de trigo, enormes cantidades de trigo. La tóxica y ambiciosa mano del hombre termina por arruinar la tierra; sobrevienen la erosión, las variaciones climáticas, el agotamiento del suelo, la sequía, la pobreza y la expulsión hacia nuevas tierras que explotar, nuevas tierras que arruinar.

El río, a su vez, representa una elegante analogía conceptual con El arado que abrió la llanura. Ahora se trata de la enorme, fértil y riquísima cuenca del Misisipi y de los fenómenos de explotación, producción y comercio que ocurren en su entorno. Algodón, madera, carbón, acero, todo ello en cantidades industriales, producen un auge monumental y la consecuente cuota de codicia y de capitalismo salvaje. La historia de este singular río se plantea inicialmente en la era de la esclavitud y la guerra civil, y avanza hasta su conclusión inexorable: el exceso de extractivismo termina por cumplir el ciclo fatal, y después de la bonanza vienen la erosión, la destrucción, la secuela de inundaciones y desastres, la tierra vuelta estéril e inservible y decenas, si no es que cientos de miles de nuevos pobres. El paliativo: domar al Misisipi con una buena cantidad de presas y diques que permitan continuar con la expoliación.