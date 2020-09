Ángel Vargas

Poco se sabe del enfado que Jorge Luis Borges mantuvo los últimos años de su vida con Mario Vargas Llosa. La causa fue una entrevista que éste le hizo en 1983, en su casa de Buenos Aires, en la que, al momento de escribirla, hizo referencia a una filtración de agua que caía del techo de ese inmueble.

Me dijeron que Borges nunca me había perdonado que yo citara esa gotera. Era un artículo escrito con el gran cariño y la admiración que siempre he tenido por él, pero el hecho de que yo contara que había un pequeño recipiente para la gota que se filtraba del techo hizo que él dijera una cosa divertida , explicó el autor peruano-español.

Lo declarado por el autor de El Aleph, refirió, fue que un muchacho fue a visitarlo y le dio la impresión de que era un agente inmobiliario, porque le hizo notar que el inmueble donde vivía tenía goteras, que es lo que acostumbran decir los vendedores de bienes raíces.

La anécdota vino a cuenta en la charla que Vargas Llosa ofreció la tarde del jueves como parte del Hay Festival Digital Querétaro 2020, en la cual habló de su libro Medio siglo con Borges (Alfaguara), que recopila ésa y otra entrevista que le hizo, en 1963, en París, así como una serie de artículos, conferencias, reseñas y notas en torno de su obra.

Entrevistado por el escritor y periodista peruano Raúl Tola, el Premio Nobel de Literatura 2010 afirmó que Borges es un escritor sin discípulos, situación que, a su decir, responde a que su influencia es tal que mata a quienes buscan aprender de él. Su obra tiene características tan nítidas que los discípulos lo repiten, son un eco. Entonces, en lugar de enriquecer a sus discípulos, creo, los líquida, los mata. Son imitadores de Borges, pequeños borgesitos.

Reconoció que su primer contacto con el escritor argentino fue más bien polémico , debido a que su literatura distaba de la escuela de Jean Paul Sartre y los demás filósofos existencialistas de los que el autor peruano era seguidor, la cual pugnaba por una literatura comprometida, a la que se veía como arma para transformar a la sociedad y lograr el socialismo.