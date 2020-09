Por aportaciones de afiliados y simpatizantes recibió 3 millones 2 mil 400 pesos, mientras en el rubro de autofinanciamiento registró un monto total de 2 millones 225 mil, en las que se detectaron diversas inconsistencias, por lo que la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del órgano electoral desconoce la identidad de las personas que aportaron los recursos .

En la revisión de sus estados financieros, se detectó que la organización orquestó una serie de acontecimientos que permitieron captar recursos por medio de aportaciones en efectivo que ponen en duda su credibilidad y en ningún caso hay una sola transferencia o depósito por cheque.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la decisión de los consejeros es consecuente con la denuncia penal que mantiene en la cárcel a Vázquez.

Hubiera sido extraño que le hubieran dado el registro, porque lo que dice el instituto es que hay problemas para que puedan demostrar de dónde venían los recursos.

La mandataria también aseguró que en el proceso electoral 2020-2021 habrá total imparcialidad de su gobierno y estará pendiente de que no haya actos de violencia como la que se ejerció en su contra durante su campaña, que no se dé la compra de votos y que no se use ningún centavo del recurso público para la elección.