La policía de Portland emitió una orden de detención contra Reinoehl, el mismo el día en que el sospechoso aseguró que actuó en defensa propia en una entrevista difundida ayer recogida por el diario británico The Independent.

Michael Forest Reinoehl, involucrado en el asesinato de un simpatizante del presidente estadunidense Donald Trump en Portland, el sábado pasado, fue abatido la noche del jueves cuando autoridades se aprestaban a detenerlo, informó el diario The New York Times.

En entrevista con el portal Vice News, Reinoehl, quien no había sido denunciado formalmente, sostuvo: No tuve opción. Pude haberme quedado sentado y verlos matar a un amigo mío de color. Pero yo no iba a hacer eso .

El diario The Oregonian confirmó que la policía investigaba al veterano del ejército cuyo grupo prometió brindar seguridad a los manifestantes antirracistas en las protestas de Portland.