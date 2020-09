D

esde la campaña, López Obrador delineó sin ambigüedades el cauce que buscaría dar al clamor popular contra los ex presidentes y tomó distancia de la oferta de Ricardo Anaya de enjuiciar a Peña Nieto. A pesar de eso, mucha de la banda que protagonizó la insurrección electoral del primero de julio habría estado muy feliz si el acto inaugural de este gobierno hubiera sido meter presos a un par, una tercia o un póker de antiguos habitantes de Los Pinos. No ocurrió así porque hay poderosas razones éticas, legales y hasta pragmáticas que lo impiden: la 4T no es una venganza popular, sino un proyecto de país; no está en las atribuciones del Presidente encarcelar a nadie; si lo hubiera hecho habría dilapidado su legitimidad con un arrebato y en una de esas le habría dado a los imputados el pretexto –las ganas nunca les faltaron– para una rebelión armada. No hay de otra: para llevar a los sátrapas ante un tribunal debe recorrerse un largo y complicado camino legal y político y es lo que se está haciendo.

Si algunos sectores de clase media que apoyaron a AMLO y que nunca fueron capaces de percibir su propia condición de privilegio (inútil recordarles que el lema de campaña no era precisamente por el bien de todos, primero nosotros ) hoy se sienten traicionados por la transformación en curso y se arrojan en brazos de la oposición políticoempresarial; en contraste, no poca de la abnegada militancia que resistió dos sexenios de horror y sudó en la construcción del triunfo de 2018 se deja reducir a la zozobra y la desesperanza porque el PRI encabezará la mesa directiva de la Cámara de Diputados en este periodo legislativo; unos pocos incluso asumen que ocurrió una traición y que la 4T ya fue liquidada.