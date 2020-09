Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Viernes 4 de septiembre de 2020, p. 13

El juicio al ex presidente y ex senador colombiano Álvaro Uribe, actualmente en prisión domiciliaria –no muy sufrida, pues se encuentra recluido en su hacienda El Ubérrimo, mil 500 hectáreas en una fértil zona de la costa atlántica–, debe verse en la perspectiva latinoamericana de los ex presidentes enjuiciados en América Latina por delitos de lesa humanidad, sostiene el senador del opositor Polo Democrático Iván Cepeda: Ocurre por primera vez en Colombia, como posibilidad, lo que ya ocurrió en otras naciones: que ex mandatarios o mandatarios en ejercicio puedan ser interpelados, llevados ante la justicia, sancionados y en caso de ser culpables tengan que cumplir con una pena. Esto es propio de una sociedad democrática .

Uribe, presidente entre 2002 y 2010, y antes gobernador de su natal Antioquía, justo en los años más cruentos, cuando la narcopolítica y la parapolítica echaron sus raíces más profundas, perdió su fuero como senador cuando la Corte Suprema comprobó que había intentado sobornar a jefes paramilitares presos que lo señalaron como artífice de una organización criminal, el Bloque Metro.

Hace algunos años hubiera sido impensable que la acción de un hombre fuerte como Uribe tuviera estas consecuencias jurídicas y políticas. Era percibido a nivel de la opinión pública como inmune a toda acción judicial, como una figura de teflón. Este proceso para él significa una derrota innegable, empezando por su salida del Congreso por la puerta de atrás . Y paradójicamente, explica Cepeda, fue su decisión de optar por un escaño en el Congreso lo que hizo que perdiera su fuero como ex presidente y le diera a la Corte competencia para juzarlo.

Pero para Iván Cepeda, histórico defensor de derechos humanos, hijo de Manuel Cepeda, senador asesinado de la Unión Patrótica, fuerza política que fue exterminada en su totalidad en los años 80, su intento de abrir un debate parlamentario sobre las manipulaciones del juicio contra Uribe lo llevó, a su vez, a ser demandado.

La pieza principal del proceso contra Uribe fue la declaración de uno de sus mayordomos en su hacienda Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, quien admitió que Uribe y su hermano Santiago fueron fundadores de una organización paramilitar. Pocos meses después sufrió un atentado, lo que llevó a Cepeda a proponer en el Congreso un debate. El ex presidente a su vez lo demandó por sobornar a los testigos para que declararan en su contra.