Desde la Secretaría de Gobernación (SG) se escuchó en tzotzil y en español el reconocimiento del Estado mexicano por su responsabilidad en la masacre de Acteal (Chenalhó, Chiapas), perpetrada el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos. A nombre de las víctimas, Fernando Luna Pérez se pronunció a favor de que se lleve a juicio a los ex presidentes, en particular a Ernesto Zedillo.

Sin embargo, refirió que su lucha no termina hoy al caducar la mentira de Zedillo que planteaba la masacre de Acteal como resultado de un conflicto intercomunitario, de tierra y religión ; al contrario, es necesario llevar ante lajusticia a todos los involucrados en el crimen, de los tres niveles de gobierno.

Declaró que más allá de la consulta ciudadana, promovida actualmente, se debe juzgar a los mandatarios anteriores. “No hacer justicia con nuestras propias manos, añadió, no es olvido. Aceptamos la disculpa porque la actual administración reconoce la acción de los paramilitares y la omisión de las autoridades mexicanas.

Exigimos que así sea, que se cumpla, se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex jefe del Ejecutivo de México y toda su cadena de mando, por ser los autores intelectuales de la masacre de Acteal , expresó Luna Pérez.

Mencionó también como responsables a otros funcionarios en turno en ese año: Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación; general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional; Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.

Recordó que con la denuncia de los afectados fueron procesados 88 civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos y hubo 29 órdenes de aprehensión no ejecutadas, pero no se agotó la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia.

En el acto de gobierno estuvieron ayer familiares y víctimas de los hechos, funcionarios del gobierno federal y de Chiapas, comisionados de organismos no gubernamentales y el embajador de Canadá; en videoconferencia, fue testigo la comisionada y relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosamena.