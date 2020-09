L

a Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó ayer en la tarde otorgar registro a dos nuevos partidos políticos: México Libre y Encuentro Social. Integran la comisión Claudia Zavala (presidenta), Adriana Favela, Dania Ravel, Martín Faz y Uuc-kib Espadas. La votación fue diferenciada, pero hubo mayoría a favor de ambos partidos. Sin embargo, su acuerdo no es definitivo. Falta que voten los otros seis consejeros cuando se reúna el Consejo General del instituto. La moneda sigue en el aire. La opinión generalizada es que sería negativo que obtuviera registro un partido cuyo organizador presuntamente está ligado al trafico de drogas, a través de uno de sus principales ex colaboradores apresado en Estados Unidos.

Chamarras rojas

¿Llegó la hora de sacar las chamarras rojas? ¿Y actualizar el WhatsApp de Luis Videgaray, Dulce María Sauri, el delf í n Aurelio Nuño y los Pepe Toño Meade y González? También del compadre favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú. Les diré a que vienen las preguntas. Según el INE, el PRI sigue siendo el partido con mayor número de militantes del país (ver gráfica). Morena es una tristeza, igual que el PAN. Dice el instituto que contó cuidadosamente a los militantes. Probablemente en esto sí dice la verdad, porque Morena se ha dedicado a su autodestrucción. Después de las elecciones de julio de 2018, en vez de fortalecerlo, sus dirigentes se enfrascaron –y en eso siguen– en una guerra sin cuartel. La pelea tuvo como origen la conquista del poder (y el manejo del dinero) dentro de la organización. Primero para sacar a Yeidckol Polevnsky, que se resistía a irse. Luego vino Alfonso Ramírez Cuéllar y sus pactos con la derecha. Después de todos los desencuentros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la presidencia y la secretaría general de Morena sean elegidos por medio de una encuesta en todo el país, y será el instituto el organismo encargado de organizar este proceso. AMLO lo tomó filosóficamente: “Ahora me voy a meter un poco –dijo– respecto de que el tribunal electoral decida que el INE se haga cargo de la elección interna de Morena, y algunos dicen que habrá fraude. Yo digo, no, yo lo veo bien y tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de acuerdo al interior, y además por qué no, desde el principio se aceptó lo de la encuesta”. Probablemente ha llegado el momento de que López Obrador, el político, no el Presidente, comience a pensar en la formación de otro partido.