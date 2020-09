Para quienes me conocen saben que yo también soy una luchadora social y ambiental, ecofeminista, y es evidente que una situación de esta naturaleza sólo la ubicamos como debiera ser, tomar algunas medidas precautorias y ya está. Considero importante que se aclare esto para no publicar notas que sólo confundan, mientan o enturbian un panorama político que a nadie le conviene.

Le solicito publique en su prestigiado diario esta nota aclaratoria porque se están falsificando actos y es preciso informar adecuadamente a la ciudadanía. En primer lugar, nadie ha entrado a nuestra casa a sustraer ningún documento. No se depositaron costales de glifosato en la azotea. Lo que apareció hace un par de semanas en la azotea de nuestro jardín fue un polvo blanco que hasta la fecha no sabemos qué es ni si era glifosato, pues no se realizó ninguna prueba química para constatar este hecho.

Fernando Quiroz Nácar

Contra arrendatarios que no pagan impuestos

Creo que yo y muchos provincianos estamos muy interesados en el avance político, en este día nos congratulamos de que se haya cumplido el reglamento para que el PRI encabece, mediante Dulce María Sauri, la Cámara de Diputados. Igualmente la aprobación de acotar el fuero al Presidente. Espero que esta medida abarque a otros elementos que también gozan de fuero, de esa manera iremos buscando evitar la tremenda corrupción que ha dado por resultado el saqueo de nuestro país.

En este momento, sin embargo, me quiero referir a una preocupación que he tenido durante mucho tiempo por la falta de recursos del gobierno y que tendría la posibilidad de mejorar si se estableciera el cobro a los propietarios que rentan inmuebles y que no pagan impuestos, entre ellos muchos extranjeros que rentan o venden sus propiedades en dólares y que no cumplen con la obligación tributaria. La Secretaria de Hacienda debe ser más eficiente para obligar al pago de quienes rentan sus inmuebles.

Hilda Mendoza Villela

Reclaman pagos a tienda de Bellas Artes

Somos más de 20 proveedores de la tienda de Bellas Artes a los cuales la Fundación INBA AC nos adeuda las ganancias producto de nuestro trabajo como artesanos y productores. Los adeudos llevan hasta tres años.

La tienda, administrada por la Fundación INBA y presidida por Sergio Autrey Maza nos ha estado dando largas, nos piden renovar facturas ya emitidas, nos traen a las vueltas y no nos pagan. José Gabriel Posada es el encargado de pagos y la administradora de la tienda es Marcela Meza. Solicitamos apoyo a las autoridades del INBA para que nos paguen.

Ma. Raquel Chávez Lanz y 24 firmas más

Pide ayuda por auto en el corralón

El 28 de agosto se llevó la grúa mi automóvil, con placas 605UCJ, porque estaba afuera de mi domicilio y no había sido utilizado por un tiempo debido a que tenía una llanta ponchada. En él tengo material de trabajo y mi silla de ruedas que necesito para moverme porque me amputaron una pierna.

Pido el apoyo para la condonación de pagos de tenencia y por los días en que mi automóvil ha estado en el corralón, así como su traslado a mi domicilio –Enrique Rébsamen 537, colonia Narvarte–, ya que con mi sueldo, de mil pesos mensuales, como administrador del edificio en que vivo no me alcanza para saldar dichos adeudos y, además, no cuento con ningún tipo de apoyo.

Solicito la intervención de la jefa de Gobierno para afrontar esta situación.

Ernesto Emmanuel Rivera Griego, teléfono celular 56-1773-4882